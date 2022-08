Prende a schiaffi il conducente del Cotral e danneggia un autobus

Prima una discussione, poi l'aggressione. Ha litigato con un autista di un bus Cotral e lo ha schiaffeggiato. Non contento ha anche danneggiato un bus con un sasso. Per questo un 24enne è stato identificato e denunciato dai carabinieri.

I militari sono intervenuti ieri in piazzale Martiri d'Ungheria, a Velletri, dove un 24enne del posto aveva appena discusso con il conducente in quel momento libero dal servizio. Il giovane, dopo averlo aggredito, si è scagliato contro un mezzo danneggiandolo. Per questo è stato denuncidato dai militari della stazione di Velletri. L'accusa è di percosse e danneggiamento.