Paura al pronto soccorso, picchia medici e infermieri: sei feriti

Mattinata di paura al pronto soccorso dell'ospedale Villa San Pietro di Roma, dove un uomo di 34 anni ha picchiato i medici e gli infermieri. Sei i feriti in tutto, fortunatamente non gravi. Sul posto la polizia di Stato. Secondo quanto emerso l'uomo è arrivato alla struttura di via Cassia intorno alle 6:30 del mattino di oggi, in evidente stato di agitazione dovuto ad un abuso di alcol e droga e rimasto ferito in un incidente stradale autonomo.

In attesa di essere visitato ha quindi aggredito il personale ferendo un medico del pronto soccorso, quattro infermiere e un addetto accoglienza percossi. I sei feriti hanno subito lesioni guaribili tra i 5 e i 7. I poliziotti intervenuti con due volanti lo hanno bloccato e arrestato. La posizione dell'uomo è ora al vaglio della magistratura.

Lo scorso 7 novembre un episodio simile quando un uomo ha preso a schiaffi un infermiere per la troppa attesa all'ospedale Gemelli. Era arrivato al pronto soccorso dopo un incidente stradale. Una scena che ricorda quanto avvenuto anche nel pomeriggio di martedì 18 ottobre al Sant'Andrea a Roma Nord. A prendere di mira una infermiera, in quel caso, era stata una donna di 55 anni, poi allontanatasi prima dell'intervento della polizia, esasperata anche lei per la troppa attesa.