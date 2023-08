Fatte salire in auto sono state portate in giro per un paio d'ore, fino ad arrivare al Pigneto, all'altezza di Ponte Casilino, a sei chilometri di distanza dal luogo del furto. Qui le due sono riuscite a liberarsi e il ladro a dileguarsi. Le forze dell'ordine hanno soccorso le due vittime alle 8.40.

Aggredite, rapinate e sequestrate. Sono state ore di terrore per una mamma e sua figlia residenti nel quartiere di Torre Angela vittime delle azioni di un ladro sorpreso all'interno del proprio appartamento. Qui, all'alba di giovedì, il sonno di una mamma si è trasformato in un incubo. All'alba ha infatti sorpreso un ladro all'interno dell'appartamento, riuscito ad entrare da una finestra, forzando un'inferriata al piano terra. Ne è nata una colluttazione, con il malvivente che ha estratto il coltello ed ha ferito la proprietaria di casa.

Madre e figlia sequestrate dopo un furto in casa. Sono state tenute in ostaggio in auto per ore