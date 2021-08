Termini, armato di forbici ferisce una donna al collo e ad una gamba

Una lite in strada sfociata in un'aggressione. La vittima, una donna, ferita e lui, un 46enne, denunciato. Il fatto risale alla fine del mese scorso, ma ora la posizione del quarantaseienne si è aggravata. La vittima nella circostanza ferita al collo e alla gamba in piazza dei Cinquecento, aveva riportato ferite guaribili in 8 giorni di prognosi.

Dopo la denuncia alla Procura della Repubblica, la divisione di Polizia Anticrimine, appresa la notizia, ha avviato una dettagliata istruttoria dalla quale è emerso che il 49enne anche in passato era stato indagato per minaccia, furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Sulla base di ciò il Questore di Roma ha emesso a carico del 49enne un provvedimento del Daspo D.A.C.Ur. che proibisce all'uomo, per due anni, di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati nell'area urbana della Stazione Termini, compresa piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giovanni Giolitti ed il sottopassaggio Pettinelli.