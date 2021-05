Casalbertone, aggredita e rapinata mentre passeggia in strada

Paura per una ragazza di 28 anni aggredita e rapinata in strada, mentre passeggiava in via Ettore Fieramosca nella tarda mattinata di ieri. La vittima si è anche opposta energicamente e, dopo una breve colluttazione con l'aggressore, è caduta mentre il rapinatore è fuggito.

Ad aiutarla i Carabinieri della Stazione di Casalbertone che hanno sentito la notizia divulgata dalla Centrale Operativa e hanno immediatamente raggiunto e soccorso la donna. Dopo aver acquisito un identikit del malvivente dalla vittima, i militari hanno avviato un'attività di ricerca nelle zone limitrofe, rintracciandolo e bloccandolo all'interno di un capannone ferroviario abbandonato, dove si era rifugiato.

La successiva perquisizione, inoltre, ha permesso di rinvenire all'interno dello zaino dell'uomo, anche la maglia che indossava durante il colpo. Si trattava di un cittadino tunisino di 31 anni, già con precedenti e in Italia senza una fissa dimora.

Gli accertamenti in caserma, hanno permesso di appurare che il tunisino subito dopo la rapina aveva, venduto lo smartphone. Dopo il riconoscimento da parte della vittima, lo straniero è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per il reato di rapina aggravata.