"Io, aggredita da un tassista a Roma, ora cerco testimoni"

"Sono stata insultata e aggredita anche fisicamente da un tassista a Roma". A denunciare il fatto è la giornalista Chiara Zanini, che sui social prima e a RomaToday poi, ha raccontato quanto vissuto: "Ho avuto l'impressione di avere di fronte una persona non lucida, che forse aveva assunto delle sostanze". I fatti sono andati in scena nel primo pomeriggio di lunedì scorso alla stazione Tiburtina.

Chiara racconta di essere tornata a Roma dopo un viaggio di lavoro a Bologna, erano circa le 15. "Ho raggiunto la postazione dei taxi, c'era una fila di vettura anche se un po' disorganizzata. A un certo punto un conducente arriva e si posiziona davanti a tutti, non avevo molto dato peso al suo modo. Spesso a Roma il modo di guidare è un po' arrogante, per così dire, quindi credevo fosse tutto normale".

Il conducente scende dal taxi, apre il bagagliaio e lascia sola Chiara, non aiutandola con il bagaglio, mentre lui va a parlare con un collega: "Soffro un di una forma acuta labirintite, fatico a restare in equilibrio ma riesco ugualmente a posizionare la mia valigia nel bagagliaio. Poi non chiudo, resto ferma, mi giro e lo vedo che sta ancora che sta parlando animatamente con un suo collega, così provo a fare da sola e chiudere il portellone, senza nessuna fretta o movimenti bruschi, anzi cercando il suo sguardo per capire se spettasse a me. Ma la porta del bagagliaio era automatica, faceva forza e così ho desistito".

A quel punto, stando al racconto di Chiara, il tassista arriva e la insulta, urlando che stava facendo un danno da migliaia di euro.: "Mi ha dato della c******a perché rischiavo di rompergli il bagagliaio, mi ha insultata urlandomi di tutto in faccia e mi ha strattonata. Ma come avrei potuto farlo? Non avevo nemmeno forzato il bagagliaio, non ho forza".

A difendere Chiara ci pensa il collega del tassista. I momenti sono concitati, lei dice al tassista di ridarle il bagaglio, lui lo lancia in strada urlando e così la giornalista prende il cellulare e fotografa lui e la targa, come ci racconta.

Dopo l'aggressione Chiara ha sentito un'avvocata ed è andata al policlinico Umberto I, ne avrà per sette giorni - questa è la prognosi - ma la paura resta: "I danni sono soprattutto psicologici. In ospedale non avevano uno psicologo, dovrò contattarlo io".

Nel frattempo la giornalista si è mossa anche sui social: "Su Facebook ho fatto un post per trovare testimonianze, perché oltre al secondo tassista c'erano altre persone. Non essere credute è qualcosa che noi donne conosciamo bene, ma andiamo avanti, facciamoci forza a vicenda. A Roma i lavoratori che hanno a che fare con il pubblico non sono formati, serve più educazione. Non credo nel carcere o in punizioni esemplari, ma serve più tutela per donne e per i fragili".