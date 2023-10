"Quando vai al lavoro, devi dirmelo". Picchia la ex fidanzata e la manda in ospedale

"Quando vai al lavoro, devi dirmelo". Prima la minaccia e poi l'aggressione, solamente l'ultima in ordine di tempo. Vittima una donna, vessata da tempo dal suo ex fidanzato, un 26enne egiziano con cui aveva concluso la relazione da un paio di mesi. Una fine che però il ragazzo non ha mai accettato.

La donna, mentre tornava a casa dopo aver terminato il turno di lavoro, è stata aggredita dal 26enne. Nonostante l'intervento dei poliziotti del commissariato di Porta Maggio, poche ore dopo, il 26enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove i due convivevano, aggredendola e colpevolizzandola per aver chiamato le forze dell'ordine.

La donna, riuscita a fuggire, è stata salvata dagli agenti. A quel punto ha raccontato che la relazione tra i due fosse finita da alcuni mesi a causa della forte gelosia dell'uomo. Soccorsa dal personale medico intervenuto, è stata trasportata al Fatebenefratelli per accertamenti, dove poi è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Dopo la convalida dell'arresto, nei confronti del 26enne stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione dello strumento di controllo del braccialetto elettronico.