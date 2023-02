Aggressione choc al Pigneto: donna presa a pugni mentre rientra a casa

Il volto tumefatto è lì, cicatrice visibile di un'aggressione che difficilmente dimenticherà. Vittima una romana di 36 anni, pestata brutalmente su via Prenestina, nella zona del Pigneto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il fatto, reso noto da Riccardo Caponetti su Repubblica, trova conferma da fonti di polizia consultate da RomaToday.

Un'aggressione avvolta nel mistero. Sì, perché se per la polizia sembra trattarsi di un'aggressione a scopo di rapina, con il brutale pestaggio seguito alla reazione della donna, per la vittima tale violenza rimane inspiegabile. Nel racconto reso a Repubblica c'è prima il tentativo di abbracciare la vittima, poi la reazione dell'aggressore che ha scaraventato a terra la donna ed ha tentato, non riuscendoci, di prendere il cellulare dalla tasca. Sono seguiti pugni, schiaffi ed anche un morso alla mano della 36enne.

Quindi la fuga, con la donna urlante a chiedere aiuto e tanti residenti affacciati alla finestra, arrabbiati perché pensavano a urla legata ai bagordi della movida.

La 36enne è stata portata al Vannini, dove è stata curata e mandata a casa. Quindi la denuncia alla polizia. Sul caso indaga il commissariato Porta Maggiore.