L'aggressore del Pigneto è stato trovato: aveva picchiato una donna mentre rientrava a casa

L'incubo è finito. È stato arrestato dalla polizia di stato l'uomo che la sera del 9 febbraio ha aggredito, tentando di rapinarla, una donna di 36 anni in via Prenestina, non lontano dalla zona del Pigneto. Si tratta di un uomo di trentuno anni della Sierra Leone che è stato fermato dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore.

La vittima era stata aggredita in strada dopo essere uscita da un locale. Secondo quanto raccontato dalla vittima, intorno alle 23 la donna avrebbe incontrato quell'uomo che da lì a poco avrebbe tentato di rapinarla. Il trentunenne della Sierra Leone, infatti, avrebbe prima strattonato la vittima dopo averle fatto un apprezzamento verbale.

Quindi, una volta scaraventata sull'asfalto, l'ha colpita con una serie di pugni sul volto e anche un morso alla mano. Quindi la fuga, con la donna urlante a chiedere aiuto. Dopo le indagini, gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno identificato l'aggressore riconosciuto anche dalla vittima, per poi arrestarlo. L'uomo è stato sottoposto a un fermo di polizia giudiziaria, poi convalidato, per tentata rapina.