Fermato per un controllo a bordo di un monopattino aggredisce gli agenti

È stato fermato per un controllo a bordo di un monopattino e dopo pochi istanti ha aggredito gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia di Roma Capitale. È quanto successo ieri mattina in via Tuscolana.

Gli agenti hanno notato una condotta anomala del 22enne, che si trovava a bordo di un monopattino. Una volta fermato, però, il ragazzo ha minacciato i vigili e cercando di colpirli al volto. Il giovane e senza documenti.

In tasca nascondeva anche un coltello multiuso. Portato negli uffici di piazza di Cinecittà per gli accertamenti di rito e stato tratto in arresti per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per rifiuto di declinare le proprie generalità.