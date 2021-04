Rimprovera il cane e il figlio dà di matto: donna colpita alla nuca trovata in strada sanguinante

Portata in ospedale, è sotto osservazione. Tso per il figlio. I fatti a Casal Palocco

"Portami via 'sto cane, mi sta dando fastidio". Una frase, di una madre indaffarata, ha scatenato la rabbia di un giovane romano che si è scagliato contro la propria genitrice. Mattinata movimentata a Casal Palocco dove sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma e per ricostruire quanto accaduto.

A richiederne l'intervento sono stati alcuni passanti che in strada si sono ritrovati di fronte una donna spaventata e con la nuca sanguinante. Poco dopo sul posto si sono precipitate tre pattuglie dei carabinieri. Rintracciata la donna, la stessa ha riferito quanto accaduto: il figlio, dopo il rimprovero, l'ha prima aggredita per poi colpirla con un oggetto alla testa, provocandole una grave ferita. Per medicarla è intervenuta sul posto un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata al Grassi: qui si trova al momento ricoverata in osservazione, in condizioni non gravi.

Soccorso medico anche per il figlio, sottoposto a tso ed attualmente ricoverato anche lui in ospedale.