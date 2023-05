Aggredisce la mamma e la caccia di casa, non voleva dargli i soldi

Ha aggredito la madre e poi l'ha cacciata di casa. Succede all'Appio Latino dove il questore di Roma ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino italiano di 42 anni, per violenza domestica nei confronti della madre. Nello specifico, i poliziotti del VII distretto sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in un appartamento vicino piazza Re di Roma dove era stato segnalato un uomo in escandescenza che inveiva nei confronti della madre.

La donna ha raccontato ai poliziotti di essere stata aggredita dal figlio. In preda alla paura, la stessa è stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione all’interno della quale non poteva rientrare poiché il figlio glielo impediva. Gli agenti, recatisi insieme alla donna presso l'appartamento, sono riusciti ad entrare solo dopo molte insistenze. Il 42enne si è mostrato fin da subito poco collaborativo e poco lucido, probabilmente in seguito all'assunzione di sostanze stupefacenti, aggredendo subito verbalmente la madre nonostante la presenza degli agenti, i quali sono stati invitati, con toni accesi, a lasciare l'abitazione.

Analogo intervento era stato già effettuato sempre dai poliziotti del VII distretto, nel mese di luglio dello scorso anno quando il figlio, nel corso di una lite scaturita dal rifiuto della madre di dargli dei soldi ed un documento di riconoscimento per permettergli di impegnare un bracciale d'oro, l’aveva aggredita verbalmente per poi spintonarla.