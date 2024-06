Il braccialetto elettronico non basta, si presenta in casa della ex e l'aggredisce

Non lo ha fermato nemmeno il braccialetto elettronico. Un uomo violento, che per l'ennesima volta si è presentato a casa della ex aggredendola. Un 52enne di Tivoli, residente nella vicina Guidonia, arrestato dagli agenti di polizia nella flagranza differita della violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, fissato in 500 metri, nonché per aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti per trarlo in arresto.

A seguito di allarme pervenuto alla sala operativa della questura di Roma dal dispositivo antistalking della ex compagna del 52enne, si è accertato che per l’ennesima volta l’uomo è entrato nella zona di esclusione prevista dal provvedimento restrittivo e che, dunque, ha varcato il limite dei 500 metri di distanza imposti dal giudice del tribunale di Tivoli.

Gli accertamenti degli agenti dei commissariati di Tivoli e Sant'Ippolito, intervenuti hanno permessi di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Nel racconto la vittima, ancora scossa, ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita dall’uomo e che, nonostante le difficoltà, era riuscita a sfuggire alle violenze. Gli agenti sono riusciti poco dopo a rintracciare l’uomo presso la sua abitazione. In evidente stato di alterazione psico-fisica, si è opposto violentemente ai poliziotti che lo hanno tratto in arresto in flagranza “differita” per atti persecutori e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 52enne era già stato arrestato il 30 marzo 2024 dagli agenti del commissariato tiburtino, per essersi introdotto nell’abitazione della sua ex compagna contro la sua volontà, aggredendola e mettendole le mani al collo in presenza dei figli minori. In quell’occasione dopo la convalida del Gip del tribunale di viale Cassiano, era stato rimesso in libertà con l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, violata più volte tanto da essere nuovamente arrestato in flagranza il 13 maggio scorso.

Quest’ultimo arresto del 2 giugno giunge, quindi, al culmine di una lunga serie di condotte chiaramente sintomatiche della pericolosità dell'uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere.