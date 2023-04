Crea scompiglio nei ristorante e prende a schiaffi un carabiniere

È entrato in un ristorante in via Innocenzo XI iniziando a urlare, poi ha fatto lo stesso in un secondo locale in via Gregorio VII e infine ha aggredito i carabinieri. È quanto successo nella serata di ieri all'Aurelio. Protagonista un uomo di 51 anni. Sul posto per entrambe le segnalazioni sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

All'ennesimo invito ad allontanarsi, l'uomo ha opposto resistenza e ha dato uno schiaffo a un militare. Mentre lo portavano via per arrestarlo e condurlo presso le camere di sicurezza della caserma del Nucleo Carabinieri Scalo Termini, l’uomo dava in escandescenze e allora a quel punto è stato allertato il 118 che lo accompagnava presso il Policlinico Umberto I ove veniva sedato e piantonato, in attesa di essere processato per direttissima