Agenzia di viaggi incendiata, ex dipendente a processo: ipotesi ritorsione

Avrebbe appiccato un incendio negli uffici dell’agenzia di viaggi in cui aveva lavorato, ritorsione nei confronti della titolare colpevole di averlo denunciato per avere iniziato a svolgere lo stesso lavoro in proprio e abusivamente. La storia, iniziata nel 2013, in questi giorni è approdata davanti a un giudice del tribunale di Roma, al centro un 46enne inglese accusato di incendio doloso aggravato.

I fatti: la notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2013 in un’agenzia di viaggi specializzata in tour per turisti stranieri con sede in zona Colosseo scoppia un incendio. La titolare, una cittadina irlandese all’epoca 59enne, viene avvisata dell’accaduto e sul posto accorrono il compagno e una dipendente, che trovano gli uffici invasi da fumo e fiamme, ormai semi distrutti, e i vigili del fuoco al lavoro. Inizialmente si pensa a un corto circuito, ma le analisi delle videocamere di sorveglianza mostrano un uomo che, poco prima delle 4 del mattino, forza la grata del condizionatore dell’ufficio - che affaccia sulla strada - versa del liquido da una bottiglia e poi, con un accendino, appicca l’incendio.

Una dipendente dell’agenzia riconosce nella persona ripresa nel video un ex collega ed ex conoscente, un 56enne che aveva lasciato il posto in malo modo per incomprensioni con la titolare decidendo di mettersi in proprio. La titolare però si era rivolta ai carabinieri denunciando che l’ex dipendente agganciava abusivamente clienti nella zona dei Fori Imperiali, e secondo gli investigatori sarebbe stata quest’ultima mossa ad avere spinto il 56enne a vendicarsi. La titolare dell’agenzia presenta una nuova denuncia per l'incendio e partono le indagini, che accertano che la notte del rogo l’uomo, insieme con un amico, era stato avvistato in alcuni pub nei pressi dell’agenzia, poco prima che il portiere dello stabile si accorgesse dell’incendio e chiamasse i soccorsi.

La testimonianza della dipendente, le immagini delle videocamere di sorveglianza e gli altri accertamenti hanno portato all’arresto del 56enne e all’applicazione della custodia cautelare. In questi giorni il processo è entrato nel vivo con l’ascolto dei testimoni, l’uomo rischia sino a 9 anni di carcere.