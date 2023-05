Esquilino, agente pestato da un uomo trovato con un grammo di eroina: ne avrà per 30 giorni

Continua la stretta intorno al quartiere Esquilino. Nelle ultime ore sono fine in manette quattro persone. Un arresto, però, è finito male per un poliziotto, ferito gravemente e portato in ospedale. Agente è stato aggredito violentemente insieme ad altri suoi colleghi mentre cercavano di bloccare un 40enne originario del Mali trovato in possesso di circa un grammo di eroina e in forte stato di alterazione psicofisica.

Lo straniero ha picchiato il poliziotto che, ferito e con una frattura, è finito in ospedale e ne avrà per 30 giorni. L'arresto del 40enne è stato convalidato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In via Gioberti gli agenti del commissariato Esquilino, hanno invece arrestato un 41enne originario dell'Ecuador poiché gravemente indiziato di aver commesso il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico l'uomo, dopo aver tentato di asportare vestiti allo store Upim, danneggiando l'antitaccheggio, è stato bloccato dal personale della vigilanza.

Un 42enne straniero è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Esquilino unitamente a quelli di Viminale dopo essersi introdotto all'interno di un esercizio commerciale e aver minacciato con un coltello il dipendente per farsi consegnare l’incasso. L'uomo è stato trovato anche in possesso di un sasso e di una catena in acciaio.

Sono stati invece gli uomini del commissariato Viminale ad arrestare un 33enne georgiano. L'uomo avrebbe violato il provvedimento di espulsione a lui destinato facendo rientro nello stato italiano senza autorizzazione del ministero dell'Interno.