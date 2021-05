Manuel Bortuzzo ricorda Agazio Menniti, il medico che gli salvò la vita

Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno Manuel Bortuzzo, ha voluto ricorarda il professor Agazio Menniti, il primario 46enne di Neurochirurgia del San Camillo che gli salvò la vita a seguito di un ferimento da arma da fuoco a causa di uno scambio di persona, morto sul Grande Raccordo Anulare in un incidente stradale.

"Io e la mia famiglia siamo vicini alla famiglia del Professor Menniti e ci stringiamo al loro dolore. Non potrò mai dimenticare quanto Menniti abbia fatto per me e gli sarò grato, sempre. Buon viaggio 'doc' e grazie", è il messaggio di cordoglio del giovane nuotatore. Bortuzzo, dopo l'operazione, tornò anche in vasca a nuotare.