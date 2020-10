In 12 ammassati in tre stanze a 120 euro al mese, appartamento diventa affittacamere abusivo

In 12 ammassati in una casa con tre camere, una cucina ed un bagno. Questo quanto hanno trovato i poliziotti in un appartamento in zona San Paolo trasformato dall'affittuario in un affittacamere illegale. La scoperta nel corso di un sopralluogo effettuato dal personale in servizio al commissariato Colombo, addetto al settore di polizia amministrativa, diretto da Isea Ambroselli, in una abitazione regolarmente affittata a due passi dalla fermata della metro B San Paolo.

All'interno un cittadino bengalese 39enne affittuario dell’appartamento dal 2015 che ha ammesso ai poliziotti che oltre la propria famiglia, nello stesso erano presenti almeno 10 cittadini bengalesi da ognuno dei quali percepiva la somma di 120 euro al mese.

Gli agenti, durante l’ispezione, hanno riscontrato la mancata presenza delle necessarie autorizzazioni comunali per lo svolgimento dell’attività ricettiva. Inoltre, nella circostanza, sono state riscontrate pessime condizioni igienico sanitarie e il totale non rispetto delle normative riguardanti la presenza degli stranieri sul territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tali violazioni, è stato ordinata con provvedimento da parte del Questore di Roma, la Cessazione Immediata dell’attività abusiva.