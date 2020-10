Affittacamere abusivo con sei ospiti dentro: chiuso dal Questore

Affittacamere abusivo all'Esquilino. A scoprirlo lo scorso 5 ottobre i poliziotti del locale commissarito che hanno poi emesso un provvedimento del Questore di Roma per la cessazione immediata dell'attività ricettiva extra-alberghiera di via Emanuele Filiberto, a due passi da Termini.

Il provvedimento è scaturito a seguito di accertamenti svolti dagli agenti dello stesso commissariato che hanno permesso di riscontrare la presenza della struttura ricettiva abusiva composta di 4 camere con 12 posti letto. All'interno gli investigatori hanno accertato la presenza di 6 ospiti stranieri.

Il gestore, di origine bengalese, sprovvisto delle opportune autorizzazioni, ovvero sia di quella rilasciata dal Comune di Roma, sia dell'abilitazione al portale "Alloggiati Web" della Questura di Roma, è stato deferito all'Autorità giudiziaria quale responsabile della violazione di cui all' art.17 in relazione all'art. 109 TULPS, per la mancata comunicazione degli alloggiati allaQuestura.

Di qui l'applicazione del provvedimento del Questore di Roma, che ha imposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la cessazione immediata dell'attività abusiva.