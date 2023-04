Ncc e taxi abusivi all'aeroporto di Fiumicino: pioggia di multe

Ancora multe per attività di taxi e ncc abusiva all'aeroporto di Fiumicino. I carabinieri, nel corso dei controlli organizzati appositamente per prevenire il fenomeno, hanno individuato e sanzionato cinque persone, sorprese a procacciarsi clienti fuori dallo scalo.

I militari sono entrati in azione all’esterno del Terminal 3, nell'area degli arrivi, dove molto spesso tassissti e ncc abusivi si aggirano offrendo ai passeggeri appena atterrati, soprattutto stranieri, una corsa. Cinque le persone bloccate, cui è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. Staccate multe per poco meno di 7.000 euro.

Tre denunce per furto al duty free

All'interno dello scalo, alle partenze, i carabinieri hanno invece fermato 3 viaggiatori - un cittadino italiano, un cittadino francese e una cittadina boliviana - che, in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare prodotti di profumeria e cosmetici, del valore di oltre 600 euro, nascondendoli nei bagagli a mano. Sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza, che ha poi allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre i tre sono stati denunciati.