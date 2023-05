Abusivismo e furti all'aeroporto di Fiumicino: denunce e sanzioni per 15.000 euro

Proseguono i controlli dei carabinieri contro furti e abusivismo all'aeroporto Leonardo Da Vicini di Fiumicino, dove nelle ultime ore sono stati denunciate due persone e ne sono state sanzionate altre sette.

Le denunce sono scattate per due viaggiatori, un 28enne camerunense e un 35enne moldavo, sorpresi con merce non pagata nei bagagli, prodotti appena presi dal duty free delle partenze del terminal 3: 600 euro circa il valore della merce, recuperata dai carabinieri avvisati dal personale addetto alla vigilanza.

Sette invece le sanzioni per tassisti e autisti ncc che si aggiravano sempre in zona terminal 3, ma agli arrivi, per procacciarsi clienti. I militari, nel corso dei controlli, hanno accertato l'assenza di autorizzazione e hanno fatto scattare sanzioni per quasi 15.000 euro, notificando a tre di loro l’ordine di allontanamento per 48 ore.