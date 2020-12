Aeroporto di Fiumicino, sequestrati 21 orologi di lusso di contrabbando

Ventuno orologi di lusso, ma di contrabbando, sono stati sequestrati all'aeroporto Leaonrdo Da Vinci. Nonostante il continuo calo del traffico aereo prosegue serrato l'attività di controllo della Sezione Operativa Territoriale 'Viaggiatori' dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

Nel corso degli ultimi due mesi sono stati scoperti 21 orologi di lusso in possesso di passeggeri in arrivo per un valore complessivo di oltre 200mila euro.

Ai trasgressori è stata contestata la violazione di contrabbando di merce ai sensi degli articoli 282 e 292 del TULD. I beni sono stati sottoposti sotto sequestro in attesa della conseguente confisca.