Shopping senza pagare al duty free: otto denunciati in aeroporto

Profumi, alcolici, stecche di sigarette e sigari rubati al duty free e nascosti nel bagaglio nella speranza di passare i controlli: otto persone sono state denunciate dai carabinieri dopo essere stati sorpresi a fare “shopping” senza pagare all’aeroporto Leonardo Da Vicini di Fiumicino.

I militari in servizio nello scalo aeroportuale sono stati allertati dal personale addetto alla vigilanza, che ha individuato alcuni viaggiatori aggirarsi per il duty free e nascondere merce in borse e valigie. Sono quindi intervenuti bloccando otto persone tra i 18 e i 59 anni prima che potessero superare l’area degli imbarchi.

Le perquisizioni hanno portato alla luce i prodotti prelevati da scaffali ed espositori, merce del valore complessivo di 700 euro: per tutti è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto.