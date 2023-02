Shopping senza pagare al duty free: sei denunce per furto in aeroporto

Sei persone sono state denunciate per tentato furto all'aeroporto di Fiumicino, tutti viaggiatori sorpresi con merce non pagata appena sottratta dagli scaffali dei duty free nascosta nei bagagli.

A intervenire i carabinieri, impegnati nei quotidiani controlli nello scalo aeroportuale. Tutti i fermati sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza dei duty free che si trovano nel terminal 3 - partenze, e che ha poi allertato i militari. La perquisizione dei bagagli ha confermato la presenza di prodotti di profumeria, il cui valore è stato quantificato in circa 650 euro. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio, mentre i sei viaggiatori sono stati denunciati.

Scoperto e multato ncc abusivo

All’uscita dei Terminal 3 - arrivi, invece, tra i viaggiatori in cerca di un trasporto in direzione Roma, i carabinieri hanno sorpreso un autista intento a procacciarsi clienti senza averne titolo. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di 2.064 euro e il contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo aeroportuale.

Il bilancio finale dei controlli dei carabinieri è stato di 57 persone identificate tra passeggeri e lavoratori e 22 veicoli bloccati nell’area antistante l’ingresso ai terminal.