Aeroporto di Fiumicino, denunciate 6 persone per tentato furto al duty free

Nei giorni del caos informatico che ha mandato in tilt i voli di tutto il mondo, non si sono fermati i controlli dei carabinieri della compagnia aeroporti di Roma impegnati presso il Leonardo da Vinci di Fiumicino. Sei passeggeri sono stati denunciati mentre un autista è stato sorpreso a procacciare clienti in aree non consentite.

Furti al duty free

Il personale di vigilanza dell’aeroporto ha sorpreso sei passeggeri, tutti in attesa dei rispettivi voli, mentre tentavano di superare le casse del duty free senza pagare quanto avevano preso dagli scaffali. I passeggeri, inoltre, avevano nascosto la merce all’interno dei bagagli. Fermati, sono stati denunciati dai carabinieri che hanno recuperato tutta la refurtiva come prodotti di profumeria e cosmesi del valore di circa 2.500 euro.

Ncc abusivo

Nonostante le nuove regole più restrittive per quanto concerne le attività di taxi ed autisti, i furbetti non si scoraggiano. I carabinieri hanno infatti sanzionato, per un totale di 2.064 euro, un autista sorpreso nei pressi del Terminal 3 - Arrivi, mentre procacciava illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo.