Paura a Nettuno, precipita aereo privato: due feriti

Un piccolo aereo privato è precipitato nel tardo pomeriggio di sabato in un’area vicino al campo di volo di Nettuno, in via delle Grugnole.

A bordo erano presenti un uomo e una donna: stando alle prime informazioni sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. Subito soccorsi, sono stati accompagnati in ospedale dai mezzi del 118.

Sul posto, situato in via delle Grugnole, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Anzio per gli accertamenti. Il piccolo velivolo è precipitato poco prima dell’atterraggio, e non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, se un guasto meccanico, un malore o una manovra sbagliata. I vigili del fuoco fanno sapere che le persone sono state estratte vive e coscienti e che il velivolo, caduto in fase di atterraggio presso il club "Crazy fly" di Nettuno, non è stato interessato neppure da un principio di incendio.

La stessa zona di Nettuno è tragicamente nota per un incidente aereo avvenuto nel maggio del 2020 in cui hanno perso la vita Gioele Rossetti e Fabio Lombini, 23 e 22 anni, entrambi giovani nuotatori della Federazione Italiana Nuoto.