"Un aereo è precipitato in mare", scatta l'allarme. Ricerche della guardia costiera

"Un aereo è precipitato in mare a Torvaianica". La segnalazione mercoledì mattina alla sala operativa della guardia costiera di Civitavecchia. Un'allerta lanciata da bagnanti ed assistenti bagnanti che affollavano intorno alle 11:00 la costa del litorale sud della provincia di Roma. Da qui l'allarme, con la guardia costiera che ha da subito attivato le procedure di emergenza con mezzi navali e mezzi da terra impegnati nella ricerca di un presunto velivolo ammarato a largo della costa del comune di Pomezia, come segnalato poco prima.

A confermare l'attivazione del sistema di ricerca la stessa guardia costiera di Civitavecchia che sta effettuando le operazioni con un gommone ed una motovedetta partite da Fiumicino, oltre che con i mezzi a terra. Allertato anche il personale del 118 con altri soccorritori pronti a dare ausilio agli uomini della guardia costiera impegnati da quasi 4 ore nelle ricerche.

Segnalazione senza riscontro

Come spiegano i militari, al momento la segnalazione non ha trovato riscontro. Oltre ad attivare la macchina dei soccorsi sono state contattate le torri di controllo degli aeroporti militari e civili di Fiumicino, Ciampino, di Pratica di Mare e di Roma Urbe dove allo stato attuale non risultato velivoli scomparsi dai loro radar, con il traffico aereo regolare.

Proseguono comunque le ricerche del velivolo - non ancora identificato - di cui allo stato attuale non risultano tracce nell'ampio specchio di mare dove, alle 14:30, le ricerche risultano ancora in corso. Non si esclude l'eventualità che si possa trattare di un ultraleggero, o comunque un piccolo velivolo privato partito da uno dei tempi campi volo di Roma e della sua provincia, così come l'eventualità che possa trattarsi di un falso allarme.