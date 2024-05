Perché oggi volano aerei militari sul cielo di Roma

Tutti con gli occhi all'insù. A Roma volano le Frecce Tricolori. Già da ieri i primi rumori, poi oggi altri. Moltissimi i romani che hanno visto e sentito i velivoli sorvolare i tetti della città.

I sorvoli hanno interessato la zona di Monterverde, Trastevere, la zona di Villa Borghese e non solo. Tanti i curiosi che hanno immortalato il passaggio delle Frecce postandoli sui gruppi social. Ma perché hanno volato sui cieli della Capitale ieri e nella giornata di oggi? Per le celebrazioni della 91esima edizione di Piazza di Siena che si concluderà il 26 maggio, il pubblico potrà assistere in maniera totalmente gratuita alla manifestazione ippica che si svolgerà tra piazza di Siena, appunto e il campo del Galoppatoio.

Gli appuntamenti più attesi sono quello di oggi, venerdì 24 maggio, con la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo e il passaggio in cielo delle Frecce Tricolori appunto. A seguire sabato 25 il Trofeo Loro Piana e lo spettacolare Sei Barriere Loro Piana; infine domenica 26 maggio il prestigioso Rolex Gran Premio Roma e il gran finale dei Caroselli dei Lancieri di Montebello e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato, per la prima volta nella storia del concorso ippico, l'area di Villa Borghese intorno alle 13. Il passaggio è stato un inedito rispetto al classico sorvolo sull'Altare della Patria che ogni anno avviene in occasione della festa della Repubblica Italiana del 2 giugno.