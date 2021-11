Aerei militari in volo su Roma: ecco cosa succede

Aerei militari in volo su Roma. Rumori che hanno fatto alzare gli occhi al cielo a tanti romani, già dalla giornata di ieri, 24 novembre. Tante le segnalazioni, sui social e non solo, che sono giunte dai quadranti sud, nord ed est della Capitale oggi. La risposta è presto detta: sono le Frecce Tricolori a volare su Roma.

Mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021 sono state pianificate una serie di attività della Pattuglia Acrobatica Nazionale congiuntamente alla Patrouille de France in occasione della firma del trattato del Quirinale con il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. A Roma, infatti, Italia e Francia firmeranno quello che viene definito il Trattato del Quirinale.

Oggi, dalle 10 alle 11.30 è stata istituita una zona temporaneamente segregata sulla città di Roma dal suolo a 2000 piedi per le prove delle celebrazioni. Mentre tra 14.00 le 15.00 è previsto un passaggio su Latina, dal suolo a 3000 piedi.

Domani 26 novembre 2021 tra 08.45 e le 10.15 è previsto il passaggio delle due pattuglie al completo sulla città di Roma per le celebrazioni ufficiali dal suolo a 3000 piedi con una zona temporaneamente segregata. Durante le attività il traffico da/per Ciampino potrà subire ritardi; il traffico da/per Fiumicino potrà subire ritardi con pista 25 in uso; l’aeroporto di Roma-Urbe sarà chiuso a tutto il traffico non partecipante.