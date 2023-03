Aerei dell'aeronautica militare precipitano tra le case: due morti

Tragedia a Collefiorito di Guidonia dove due aerei dell'aeronautica militare U-208 del 60° stormo di Guidonia si sono scontrati in volo e sono precipitati, con i rottami finiti tra via Longarina e via delle Margherite. Morti sul colpo i due piloti. Sul posto la polizia di Stato, i carabinieri della compagnia di Tivoli, i vigili del fuoco, il 118 e i soccorsi militari. L'incidente intorno alle 11:50 di oggi, martedì 7 marzo. Stando a quanto raccontato a RomaToday da alcuni testimoni, i velivoli - quattro in tutto - stavano facendo delle evoluzioni, una missione addestrativa pre pianificata.

Due piloti morti a Guidonia

Secondo quanto ricostruito il gruppo dei quattro aerei militari U-208 stava facendo delle manovre nel cielo sopra la periferia di Roma quando tra due velivoli è avvenuto l'impatto, la cui dinamica è al vaglio di chi indaga. Si trovavano "in volo nell'ambito di una missione addestrativa", spiega l'aeronautica in una nota che sottolinea come le cause dell'impatto "al momento non sono note".

Fatto sta che un aereo è precipitato su un'auto in via delle Margherite. L'altro, invece, in via Longarina, in un pratone e pochi chilometri dall'aeroporto militare di Guidonia. Per i due piloti militari non c'è stato nulla fare. Inutili i soccorsi, intervenuti anche con l'eliambulanza. Non ci sarebbero altri feriti.

Indaga la procura

In attesa di ricostruire quanto avvenuto, il pubblico ministero di turno della Procura di Tivoli ha effettuato un sopralluogo nella zona di via Longarina. La Procura avvierà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l'ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.

Le testimonianze

La alta colonna di fumo nero, tra le case, fin dai primi minuti aveva attirato l'attenzione dei curiosi. In molti hanno assistito alla scena. "Ho visto precipitarli sotto i miei occhi. - racconta Simone a RomaToday - Erano 4 aerei. Uno ha perso l'ala dietro e ha iniziato a roteare su se stesso fino a precipitare e prendere fuoco. Sembrava stessero facendo prove di formazione". "Era sopra la mia testa e ho sentito che il motore si fermava dopo uno scoppio", dice Lola al nostro portale.

Le condoglianze di Meloni e Gualtieri

Il tam tam della tragedia in poche ore ha raggiunto anche gli esponenti della politica. ''La notizia della morte dei due piloti dell'aeronautica militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo dell'Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere'', il commento della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

"È con profondo dolore che ho appreso la terribile notizia della morte di due piloti per un incidente aereo avvenuto nei pressi di Guidonia. Alle famiglie e ai vertici dell'Aeronautica Militare giungano le mie più sentite condoglianze", il pensiero di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Sulla tragedia si è espresso anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che ha sottolineato il "profondo cordoglio e tristezza per la morte dei due piloti dell'aeronautica militare. La città metropolitana di Roma Capitale si stringe al dolore delle famiglie e dei colleghi".

"Le mie condoglianze ai loro cari e al 60° Stormo. Ho telefonato al Generale Goretti, a pochi giorni dal centenario, mi stringo ancora di più alla grande famiglia dell'Aeronautica militare. Riposate in pace", il messaggio su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.