Adriano De Acutis è Il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Roma

Adriano De Acutis è il nuovo capo dei vigili del fuoco di Roma. Questa mattina alla sala Pastorelli della sede centrale del comando di via Genova, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo comandante alla presenza di autorità, tra cui il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il sindaco Roberto Gualtieri, il procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo e il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna.

Per il corpo nazionale erano presenti il capo dipartimento Laura Lega e i dirigenti degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione. Il comandante uscente Alessandro Paola è passato all'incarico di direttore regionale del Piemonte.

De Acutis ha un curriculum vasto. Dal 2003 al 2008 ha ricoperto il ruolo di sostituto del dirigente dell’area telecomunicazioni e statistica dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e si è occupato del coordinamento dei centri TLC regionali per la gestione e la formazione del personale specialista in TLC; ha contribuito al progetto per la realizzazione delle nuove sale operative provinciali

Dal 2008 al 2009 è stato trasferito presso il comando di Roma. Lì è divenuto primo dirigente e poi le esperienze nelle caserme di Sondrio e Salerno. Tra le tante esperienze nel corpo anche quella di dirigente del'ufficio mezzi materiali e attrezzature con il compito di gestire le attività di competenza della direzione centrale per l’emergenza.

De Acutis è di San Giovanni. "Calco i sampietrini di questo comando come ausiliario dal 1989. Per un romano come me diventare comandante del corpo della propria città è una grossa responsabilità, mi sento in condizione di esprimere tutta la mia presenza per questa città e questo territorio", ha detto.