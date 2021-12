Omicidio Adrian Pascu, setacciati i video: si stringe il cerchio

Chi ha ucciso Adrian Pascu? L'agguato consumato nell'androne di un palazzo di via Francesco Maria Greco, a Torrevecchia, è legato ad una faida per il traffico di sostanze stupefacenti? Oppure l'omicidio ha come movente una rivalsa personale che nulla ha a che fare con la malavita?

Restano ancora diverse le domande da risolvere sulla morte di Adrian Pascu, il romeno di 30 anni, pizzaiolo a Ponte Milvio e già noto alle forze dell'ordine per i suoi guai con la giustizia, per precedenti in furti e spaccio, ucciso con tre colpi di pistola all'alba di sabato 4 dicembre. Una vita sregolata che lui stesso aveva raccontato anche tv.

Ma chi lo ha ucciso e freddato con tre colpi di pistola a brucia pelo? La Squadra Mobile di Roma sta stringendo il cerchio, tanto che il killer potrebbe essere stato ripreso da una delle telecamere di zona. Le immagini al vaglio degli inquirenti sono diverse, da quelle degli esercizi commerciali a quelle di un distributore di benzina. Il 30enne, secondo i primi rilievi fatti grazie ai tre bossoli trovati dalla polizia scientifica, sarebbe stato ucciso da un sicario che ha sparato con una pistola calibro 7,65.

La polizia indaga a bocche cucite. In carcere nel 2014, come aveva raccontato a Tv2000, Pascu sembrava essersi rimesso in carreggiata. Forse, negli ultimi tempi, qualcosa però potrebbe essere cambiato. Gli inquirenti stano svolgendo accertamenti anche tra i contatti del 30enne romeno, setacciando il suo cellulare. Non è escluso, quindi, che Pascu sia stato ammazzato per un regolamento di conti. Dopo i recenti fatti del Trullo e di Tor Bella Monaca, a Roma si torna a sparare e ad uccidere.