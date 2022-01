Addobbi e giocattoli non sicuri venduti a Natale: 2,5 milioni gli articoli sequestrati

Ammontano a circa 2,5 milioni gli articoli natalizi non sicuri sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno segnalato in via amministrativa 8 persone alla Camera di Commercio.

E’ il bilancio del piano straordinario di controlli attuato dai “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che durante le Festività natalizie hanno scovato, in 8 punti vendita al dettaglio e depositi all’ingrosso ubicati nella Capitale, a Guidonia Montecelio e a Fiumicino, circa 1.750.000 decorazioni a tema, alberelli e addobbi vari, nonché 620.000 luminarie, sprovvisti delle istruzioni in lingua italiana per il loro corretto utilizzo e con marchio 'Ce' indebitamente apposto, poiché privi della documentazione di conformità e quindi potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

I rappresentanti legali delle società responsabili della commercializzazione dei prodotti sono stati verbalizzati multati. Sono ora in corso accertamenti per risalire alle fonti di approvvigionamento della merce.