Si rompe una tubatura e collassa la strada: quartiere senz'acqua

In via del Forte Braschi una copiosa fuoriuscita di acqua sta provocando l’apertura di una voragine. Sul posto sono intervenuti, poco dopo le 5 del mattino di oggi, lunedì 13 maggio, gli agenti della polizia locale del XIII Gruppo Aurelio, che hanno chiuso la strada. Il danno si è verificato all’altezza del civico 37.

Scuole senz’acqua

Le pattuglie hanno già provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire l’intervento del personale di Acea e dei vigili del fuoco. È stato richiesto l’intervento di autobotti per collegare gli istituti scolastici della zona alla rete idrica. Per permettere lo svolgimento dei lavori di riparazione del danno idrico, al momento, resta chiuso il tratto stradale compreso tra via della Pineta Sacchetti e via Battistini.



Diversi palazzi al momento sono senz'acqua.