Acqua bollente contro il figlio neonato dopo lite con la moglie, ustionato bimbo di 7 mesi

Choc a Roma dove un uomo ha gettato dell'acqua bollente contro il figlioletto di 7 mesi provocandogli ustioni di I e II grado. Una violenza cieca, successiva ad un litigio con la moglie, picchiata dal marito ubriaco per futili motivi. A farne le spese anche l'altro figlio, di 4 anni, colpito con un pugno al torace e costretto assieme al fratellino alle cure dell'ospedale. A finire in manette un uomo di 41 anni, con le accuse di maltrattamenti personali e lesioni gravi.

La storia choc è accaduta la sera di mercoledì in via dell'Omo, a Tor Tre Teste, in seguito ad un violento litigio fra marito e moglie, entrambi cittadini marocchini di 41 anni. Dalle parole l'uomo è però passato ai fatti picchiando la donna violentemente. Da qui l'intervento del figlio maggiore, di 4 anni, che intervenuto in difesa della mamma è stato a sua volta picchiato dal padre.

La furia cieca dell'uomo non si è però arrestata, con lo stesso che si è quindi sfogato sull'altro figlio, un neonato di appena 7 mesi, gettandogli addosso dell'acqua bollente e provovancandogli delle ustioni di I e II grado alla zona inguinale.

Allertati dalle urla provenienti dall'appartamento i residenti hanno quindi chiamato la polizia con l'arrivo sul posto delle volanti, degli agenti del Commissariato Prenestino di polizia e degli investigatori della Squadra Mobile.

Affidati alle cure delle ambulanze del 118 la moglie è stata trasportata in ospedale con dieci giorni di prognosi assieme al figlio più grande, medicato al pronto soccorso, ed al neonato di 7 mesi, ricoverato con ustioni di I e II grado alla zona inguinale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identificato in un 41enne del Marocco l'uomo è stato arrestato.