Tensione al distributore: "Acqua al posto della benzina"

Sono rimasti in panne con l'auto dopo aver fatto rifornimento al distributore di carburante. Succede a Porta di Roma, nel quadrante nord est della Capitale, dopo che cinque automobilisti hanno messo benzina non riuscendo a ripartire a causa della vettura guasta. Da qui le tensioni, che hanno richiesto l'intervento della polizia al fine di calmare gli animi - già agitati da una lunga fila dovuta allo sciopero dei benzinai proclamato per le giornate di mercoledì e giovedì. I fatti intorno alle 19:00 del 23 gennaio.

A mettere in allarme gli automobilisti una donna, che ha poi chiamato il 112 facendo arrivare sul posto gli agenti del commissariato Fidene Serpentara: "Evitate di mettere benzina", denuncia la donna sui social, "dalla pompa esce acqua al posto della benzina, 5 macchine ferme rotte sul posto più altre che si sono fermate poco dopo, stanno arrivando le pattuglie".

Una volta giunta sul posto la polizia, è stato poi il gestore del distributore incriminato a placare gli animi, annunciando un risarcimento per gli automobilisti rimasti con la vettura in panne.

"Ci vorrà almeno un mese di tempo - ha poi spiegato la donna ancora sui social - nel frattempo dobbiamo mandare preventivi e fatture, intanto siamo tutti a piedi per chissà quanto con le macchine ferme e chissà che danni. Per chi ha avuto problemi oggi (23 gennaio ndr) dopo aver messo benzina li recatevi dal proprietario e fatevi risarcire che i danni non sono pochi".