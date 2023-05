Roma, incidente ad Acilia: investita mentre attraversa la strada, morta una donna

Una donna di 57 anni è morta nel primo pomeriggio di domenica dopo essere stata investita da un'auto ad Acilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Francesco Santorelli, all'incrocio con via Prato Cornelio. Stando alle prime ricostruzioni, Eliana Hordenco - questo il nome della vittima - stava attraversando la strada dopo essere uscita da un negozio quando è sopraggiunto un Doblò. Tutti inutili, purtroppo, i tentativi di salvarla: l'urto è stato violentissimo, e le ferite troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le pattuglie della polizia locale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 16:34 del 29 maggio 2023.