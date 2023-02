Precipita dalla grondaia nel tentativo di rientrare in casa, era evaso dai domiciliari

Evaso dai domiciliari, mentre stava tornando a casa ha incrociato una pattuglia dei carabinieri e ha provato a rientrare di nascosto dalla finestra usando la grondaia. Finendo per precipitare nel cortile ed essere soccorso dai carabinieri stessi.

Protagonista della vicenda un 37enne di Acilia, che ha finito la serata prima al Sant'Eugenio e poi in caserma. A scoprirlo sono stati, come detto, i carabinieri, che si sono presentati sotto casa sua per un controllo. Dopo avere suonato più volte, senza ricevere risposta, lo hanno trovato nel cortile, ferito.

I militari hanno quindi chiamato l'ambulanza, che ha accompagnato il 37enne in ospedale per le cure del caso. Poi il trasferimento in caserna.