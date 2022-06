La famiglia che gestiva un giro di spaccio: arrestati nonna, mamma e figlio

Avevano organizzato un giro di spaccio a conduzione familiare. A gestirlo, tre diverse generazioni: un ragazzo di 19 anni, la madre di 43 anni e la nonna di 73 anni. Succede ad Acilia, dove i carabinieri di Ostia hanno arrestato i tre, tutti adesso gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che li monitoravano da tempo, hanno svolto una accurata perquisizione nell'appartamento della famiglia trovando oltre un chilo e cento grammi di hashish, in cilindri da 100 grammi l'uno e in parte già suddivisi in dosi pronte alla vendita, nascoste in un ripostiglio. I militari hanno poi trovato circa 14.000 euro in contanti, nascosti per gran parte nella camera da letto utilizzata dalle due donne - madre e figlia - e una minore quantità nella camera da letto del ragazzo e nel ripostiglio.

Le attività hanno poi consentito di sequestrare diverso materiale utile per il confezionamento e preparazione delle dosi, nonché bilancini di precisione, strumenti per il taglio della droga. Dalle successive analisi di laboratorio è emerso che dalla droga sequestrata era possibile ricavare oltre 20.500 dosi medie singole. Dopo il giudizio di convalida del tribunale di Roma, alla 43enne e al figlio 19enne è stata applicata la custodia cautelare in carcere mentre alla nonna 73enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.