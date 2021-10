Acilia, aggredisce l'ex compagna e poi la insegue per impedirle di denunciare tutto

Ha aggredito la sua ex e l'ha inseguita fino in caserma, per evitare che denunciasse tutto. L'uomo però non è sfuggito ai carabinieri della Stazione di Acilia lo hanno così arrestato in flagranza. A finire nei guai con l'accusa di atti persecutori, furto aggravato e lesioni personali un romano di 38 anni.

L’uomo, nel corso di una discussione scaturita per motivi di gelosia, avrebbe aggredito in strada l’ex compagna, una romana di 43 anni, minacciandola e colpendola violentemente con schiaffi al volto, per poi sottrarle anche il cellulare. Solo le urla della donna lo hanno indotto ad allontanarsi.

La vittima, impaurita, si è subito diretta dai carabinieri per denunciare l’accaduto e raccontare una serie di condotte persecutorie, di vessazioni psicologiche e di violenze fisiche commesse dall’uomo in suo danno, non accettando la fine della loro relazione sentimentale. Proprio nelle fasi di ascolto della vittima, il 38enne, incurante, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri per aspettare l’uscita della donna. I militari hanno quindi raggiunto l’uomo e all’esito di perquisizione, lo hanno trovato ancora in possesso del cellulare rubato poco prima. L’indagato è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri in attesa del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, all’esito del quale è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.