Acido lanciato contro i clienti, ustionato un 31enne. Il titolare del locale: "In passato minacciati con una pistola"

Una serata come tante passata tra amici, in un locale, che sarebbe potuta finire in tragedia. A farne le spese un ragazzo di 31 anni centrato all'occhio da un acido. L'uomo, che ha riportato una "ustione chimica al bulbo oculare sinistro", come riporta il certificato medico, è stato soccorso dopo che è stato centrato da un liquido che qualcuno ha lanciato sul locale Mashroom di via Pietro Giordani.

La soluzione ha centrato l'ombrellone della birreria, come si vede dall'immagine che abbiamo pubblicato, e qualche goccia ha poi centrato il malcapitato cliente. La sostanza ha colpito altre 15 persone rimaste illese, ma per il 31enne che stava bevendo una birra con gli amici è stato necessario il ricovero.

Non è in pericolo di vita, ma la paura è stata tanta. Sul posto, oltre il 118, è accorsa anche la polizia di Stato. L'autore del gesto non è stato ancora identificato. Chi è stato lo diranno le indagini partite dopo le denunce contro i proprietari. Denunce contro ignoti, senza indicare possibili responsabili. Negli stessi atti però si racconta il clima degli ultimi mesi, caratterizzato da tensioni con abitanti della zona, infastiditi dalla presenza del locale.

Minacce anche in passato

Già, perché il fatto che risale al 28 dicembre sarebbe l'ultimo di una serie di esposti presentati dal personale del Mashroom e dal titolare Alessandro Fadda, responsabile legale del birrificio: "Questa è stata l'ultima goccia di un vaso ormai colmo da tempo. Da quando abbiamo aperto ci hanno tirato banane, uova, sparato con i fucili a pallini. In un caso, a maggio scorso, una persona ci ha minacciati mostrando il calcio di una pistola".

Le diatribe tra il Mashroom e alcuni abitanti della zona, infatti, andrebbero avanti da tempo. "Abbiamo aperto circa un anno fa grazie ai finanziamenti del bando europeo 'Torno Subito'. Mi sono presentato ai residenti che abitano da quelle parti - spiega Fadda a RomaToday - Un gesto che qualcuno ha apprezzato".

97 segnalazioni alle forze dell'ordine

"Abbiamo avuto 97 segnalazioni alle forze dell'ordine, tutte con esito negativo tranne due. Ci hanno fatto due verbali per disturbo della quiete pubblica e noi subito ci siamo adattati, abbiamo messo una persona che fa la vigilanza e dice ai clienti di tenere il volume basso delle loro chiacchierate. Abbiamo anche spostato i condizionatori e anticipato la chiusura durante la settimana", adesso oltre le minacce anche il lancio di un liquido.

"È assurdo considerare le nostre attività come attività di serie B. Purtroppo la pandemia ha portato anche questo disprezzo per attività che incentrano il loro lavoro sulla socialità stando al servizio delle persone facendo tutto con l'obiettivo di far passare una bella serata e garantendo un ottimo prodotto", ha concluso Fadda.

"Ora basta"

Sul caso è intervenuto anche lo staff del Mashroom con un lungo post su Facebook: "Quello che ci preoccupa di quanto accaduto è la sempre maggiore consapevolezza di essere vittime di una violenza senza ritegno e senza scrupoli. Questa volta infatti a essere messa a rischio è stata l'incolumità nostra e dei nostri clienti e amici. Siamo passati da acqua, uova, banane e patate, ad agenti chimici ben più pericolosi. Fino a che punto vogliamo arrivare? Questo comportamento violento e minatorio ha superato ogni limite di sopportazione, siamo quindi costretti a intensificare le azioni difensive".