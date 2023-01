"Così ho riconosciuto l'accoltellatore di Termini": il racconto dei carabinieri

"Quando lo abbiamo riconosciuto, abbiamo pensato di fermarlo". Le parole sono di Filippo Consoli, il carabiniere libero dal servizio che insieme alla moglie Nicoletta Piccoli, infermiera dell'Arma, hanno fermato Aleksander Mateusz Chomiak, il giovane accusato di tentato omicidio per aver accoltellato alla stazione Termini una turista israeliana. Decisivi, i video dell'aggressione diffusi sui social e dai media.

Chomiak poteva avere ancora un'arma

La versione di Consoli è riportata nel decreto di fermo. Il militare racconta di aver visto un giovane "stanco, disorientato e poco lucido". Marito e moglie carabinieri lo hanno identificato e bloccato alla stazione centrale di Milano verso le 17:45, sul loro treno diretto a Brescia. "Abbiamo agito in totale sicurezza, visto che eravamo in una stazione molto affollata per l'ora di punta".

A Milano, visto il periodo dell'anno, l'afflusso in stazione era parecchio e visto che Chomiak poteva avere ancora un'arma con lui, i carabinieri hanno agito con cautela. Così Consoli, quando l'aggressore è sceso dal treno avendo capito di essere stato riconosciuto, lo ha seguito senza destare sospetti. Mentre la moglie è andata ad allertare gli agenti della polfer della stazione.

Non solo perché prima avevano anche allertato la pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri. All'altezza del binario 12 Consoli ha deciso di intervenire sapendo che stavano per arrivare i rinforzi: "Non ha opposto resistenza. Poi gli ho mostrato le sue foto dal telefono e lui ha annuito".

L'aiuto dei video

"Quando salgo sul treno - ha aggiunto la moglie Nicoletta Piccoli - mi qualifico sempre al controllore che era presente in quel momento: lui ha visto che eravamo appartenenti alle forze dell'ordine ed è sceso prendendo le sue buste, quindi anche da quello abbiamo capito che era lui".

"I video diffusi in rete ci hanno permesso di identificarlo - ha spiegato Consoli -, soprattutto perché lui non si era mai cambiato i vestiti e quindi lo abbiamo riconosciuto da quelli. Ci ha colpito l' estrema somiglianza e soprattutto gli indumenti, come quelle scarpe rosse fuoco e il cappello nero da baseball marchiato Nike, era vestito tutto di nero e questo ci ha insospettito molto, perché l'abbigliamento era palesemente lo stesso".