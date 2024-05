Accoltellato e scaricato in ospedale: la lite tra rom e italiani dietro la brutale aggressione in strada

Ci sarebbe una lite degenerata dietro al fatto di sangue consumato in strada nella notte tra sabato e domenica a Casal Bruciato. Ad avere la peggio un uomo di 37 anni, sposato e padre di due figli, che sta lottando tra la vita e la morte con il polmone e il diaframma perforati dalla lama di un coltello.

La vittima un 37enne bosniaco, che vive a Tor Sapienza, dopo l'aggressione era stato scaricato davanti all'ospedale Sandro Pertini. Soccorso, è stato trasferito al San Camilo e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.

Sul caso stanno indagando la procura di Roma e i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo quanto appreso da RomaToday il 37enne era con altri suoi amici rom quando si è imbattuto in un gruppo di italiani all'altezza dell'incrocio tra via dei Fiorentini e via Tiburtina. Tra le due fazioni, che si conoscono, sono volate parole grosse e poi dagli insulti si è passati ai fatti. Prima cazzotti, poi calci.

La situazione è degenerata quando qualcuno ha tirato fuori un coltello colpendo il 37enne con tre fendenti precisi. La famiglia dell'uomo vive in un insediamento a Tor de Cenci. È lì che si sarebbe maturato un primo incontro tra i due gruppi, poi sfociato con il chiarimento finito male sulla Tiburtina. Chi indaga sta lavorando per stringere il cerchio. Le piste dell'odio razziale o della criminalità organizzata sono escluse. Prende corpo invece l'ipotesi che un gruppo possa aver pestato i piedi all'altro nell'ambito del controllo del territorio. In zona non ci sono le telecamere.