Tor Bella Monaca, prova a uccidere il rivale e lo accoltella: 27enne trovato sanguinante in strada

Ci è mancato poco e la lama che lo ha colpito, avrebbe potuto perforagli un polmone. La ferita, però, è stata grave e le chiazze di sangue sul marciapiede lo dimostrano. La strada è quella davanti una nota piazza di spaccio, quella di via Giovan Battista Scozza, a Tor Bella Monaca.

Ferito, e trovato sanguinante a terra alle 5 del mattino di lunedì, un 27enne romano. Un volto già noto ai Carabinieri che, dopo averlo soccorso, hanno subito iniziato le indagini. La vittima, colpita con un fendente al fianco, è stata portata dal personale 118 al Policlinico Casilino, dove, sebbene ferito a ridosso del polmone sinistro, è stato curato e dimesso con 10 giorni di prognosi.

I Carabinieri di Tor Bella Monaca, in poco tempo, hanno già in mano un quadro chiaro di quanto accaduto. L'aggressore, al momento irreperibile, sarebbe infatti già stato identificato da chi indaga. Non è escluso che la violenta aggressione si sia verificata in uno scenario vicino agli ambienti della droga. Forse proprio una lite per una dose o per un piccolo debito, alla base del gesto. La caccia all'uomo che ha accoltellato il 27enne procede a ritmo serrato. Si indaga per tentato omicidio.