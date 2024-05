Accoltellato ex occupante dell'ex officine Romanazzi, l'ipotesi di una lite per un nuovo alloggio di fortuna

È stato trovato intorno alle 20 di martedì in un lago di sangue in un distributore di carburante in via Raffaele Costi, a Tor Sapienza. Vittima una ragazzo di 29 anni, cittadino del Camerun. L'uomo, riverso a terra, presentava una ferita d'arma da taglio al torace. Era stato accoltellato. Trasportato da 118 in codice rosso presso Policlinico Umberto I, dove rimane ricoverato in terapia intensiva, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che indagano sull'accaduto.

Le indagini

Il ferito, sgomberato dalle ex officine Romanazzi lunedì scorso e che probabilmente stava cercando una sistemazione nello stabile in disuso di via Costi. L'ipotesi, dunque, è che la vittima stava cercando un nuovo alloggio di fortuna.

I militari dell'Arma stanno lavorando per capire la situazione che, dopo il blitz del 27 maggio, è diventata incandescente tra gli occupanti di origini africane che gravitano in quel quadrante di città.