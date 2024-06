Giallo a Pietralata, uomo accoltellato in strada: è grave

Giallo a Roma. Un uomo di 51 anni, romano, è stato trovato a terra in un lago di sangue, in via di Pietralata, con una ferita d'arma da taglio al fianco sinistro.

A chiamare i soccorsi è stato un passante che, intorno alle 19, ha notato l'uomo ferito all'altezza del civico 394. Sul posto i poliziotti delle volanti, di porta Pia, Sant'Ippolito, San Basilio e Fidene impegnati nella ricerca dell'aggressore. La vittima è stata portata in codice rosso al policlinico Umberto I dove i medici lo hanno operato.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni saranno monitorate e il 51enne resterà in prognosi riservata. Chi indaga, oltre ad aver ascoltato la versione dell'uomo che ha chiamato i soccorsi, sta scandagliando il profilo della vittima e i suoi contatti. Non è esclusa nessuna ipotesi.