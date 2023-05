Accoltellato in via Nazionale dopo una lite sul bus, l'aggressore trovato al Colle Oppio

Una accesa lite fra senza dimora per motivi legati a beni di prima necessità quali cibo e vestiario. Poi l'aggressione, a colpi di coltello, con un dei due ferito al collo e trovato sul marciapiede in una pozza di sangue. Era lo scorso 1 maggio. A distanza di dieci giorni i carabinieri hanno dato un volto e un nome all'aggressore di via Nazionale, un italiano di 52 anni, sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un clochard egiziano di 33 anni.

La vittima venne trovata, nel pomeriggio, accasciata sul marciapiede in via Nazionale angolo via Milano con una ferita da arma da taglio fra collo e spalla e soccorsa da personale del 118. Sul posto erano poi intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Quirinale che, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno avviato le indagini.

Dalle prime testimonianze raccolte, il 33enne risultava essere stato colpito con un’arma da taglio da un soggetto, anch’egli clochard, col quale poco prima aveva avuto un acceso diverbio iniziato a bordo dell'autobus linea 64 e poi degenerato sul marciapiede della fermata Esposizione di via Nazionale. I militari avevano anche rinvenuto e sequestrato un taglierino insanguinato a terra.

Attraverso le informazioni raccolte dai testimoni, l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona e la denuncia della vittima, si è giunti all’identificazione del 52enne. Le serrate ricerche nei luoghi in cui era già stato precedentemente controllato, ha permesso agli uomini dell'Arma di rintracciarlo e bloccarlo all’interno del parco di Colle Oppio, luogo che frequentava per la vicina mensa della Caritas.

Il movente del gesto sarebbe riconducibile a una lite per futili motivi legati alla divisione di generi di prima necessità. Il 52enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove il gip del tribunale di Roma ha convalidato il fermo.