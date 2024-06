Inseguito per dieci chilometri viene accoltellato dopo una lite in strada

Sei coltellate, di cui una che ha reciso i legamenti di una mano. Una lite stradale è finita nel sangue a Roma oggi, sabato 15 giugno, intorno alle 13. Vittima un cittadino polacco del 1972 il quale, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Alle 13:15 è arrivata al Nue 112 una chiamata perché un uomo era stato accoltellato, poco prima, all’altezza della rotonda di via del Fontanile di Mezzaluna. Secondo quanto testimoniato dalla moglie della vittima, lungo la via Aurelia era nato un diverbio con tre persone a bordo di una Panda. Sembrava la classica lite stradale che, però, è degenerata.

Inseguimento

La Panda ha cominciato a inseguire la vettura del cittadino polacco per circa 10 chilometri. Arrivati all’altezza della rotonda di via del Fontanile di Mezzaluna le auto si sono fermate. Scesi dalla macchina, è nata una colluttazione durante la quale è spuntato fuori un coltello. Il cittadino polacco è stato colpito sei volte dall’arma: due alla schiena, tre volte al torace ed una alla mano. Gli uomini sono poi andati via a bordo della Panda.

I soccorsi

Fortunatamente per la vittima il coltello non era di grandi dimensioni. l’uomo è stato ricoverato al Gemelli in codice rosso ma non è in pericolo di vita. Il cittadino polacco dovrà però essere operato alla mano ferita visto che la lama ha lesionato dei legamenti.