Collatino, trovato sanguinante in strada: "Mi hanno accoltellato dopo una lite"

L'uomo è stato soccorso in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini, non è in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia

"Mi hanno aggredito, stavamo litigando e poi uno mi ha accoltellato". E' questa la versione che un uomo di 50 anni, ha raccontato alla polizia che sta indagando sull'aggressione avvenuta nella serata del 24 febbraio, nella zona del Collatino, in via Dino Penazzato.

La vittima, secondo quanto si apprende, è stata raggiunta intorno alle 22 da un fendente al fianco sinistro dopo, secondo la sua versione, una lite con tre persone. Gli agenti del Commissariato Tor Pignattara hanno avviato indagini per risalire l'identità degli aggessori. Il 50enne, italiano di origini nomadi, è stato soccorso in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini: non è in pericolo di vita.