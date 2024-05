Un giovane è stato accoltellato alle spalle nella via del supermercato della droga di Roma

Sangue a Tor Bella Monaca. Un tunisino di 24 anni è stato accoltellato nel pomeriggio del primo maggio nella strada nota come il supermercato della droga di Roma, in via dell'Archeologia. Secondo quanto ha raccontato, il ragazzo sarebbe stato sorpreso alle spalle e ferito lievemente alla schiena e sotto al mento mentre si trovava in strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al policlinico Tor Vergata in codice giallo, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e i militari del Nucleo operativo di Frascati, che indagano sul caso.

A carico del 24enne risultano precedenti per droga. Non è escluso che l'aggressione sia avvenuta proprio nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Via dell'Archeologia è considerata la strada dove comprare lo "sballo" a tutte le ore.

Il clima nel quartiere

Che ci sia un clima di tensione nel quartiere lo testimonia anche quanto successo nei giorni scorsi, quando lo scorso 30 aprile i poliziotti delle volanti sono intervenuti in ausilio ai finanzieri in via Quaglia. Al loro arrivo, però, le persone si sono dileguate.Tutto è nato quando militari della guardia di finanza hanno fermato un ragazzo egiziano di 19 anni sorpreso a spacciare.

Mentre tentava di scappare il giovane, con precedenti, è caduto sbattendo la testa contro un albero presente nei giardini delle case popolari poi ha ingoiato la cocaina contenuta in alcuni involucri e ha iniziato a urlare e dare calci verso i militari. A quel punto, alcune persone presenti hanno accerchiato i militari, ma all'arrivo della polizia si sono dileguati. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale. Il 19enne è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto si apprende, invece, non risulterebbero invece carabinieri feriti.